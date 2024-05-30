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Приморские орнитологи совершили уникальную находку, обнаружив гнездо желтобрюхой синицы

Ученые Тихоокеанского института географии Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов вместе со старшим научным сотрудником национального парка «Земля леопарда» Дмитрием Беляевым в ходе полевого мониторинга впервые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы. Для территории нашей страны эта находка считается уникальной.

Желтобрюхая синица (Pardaliparus venustulus) / © ФГБУ «Земля леопарда»

По словам ученых, желтобрюхая синица (Pardaliparus venustulus) — эндемик Китая, птицы этого вида обитают в южной и юго-восточной части Поднебесной, и хотя факт их гнездования на территории России уже был установлен, исследователям впервые удалось найти гнездо.

Желтобрюхая синица (Pardaliparus venustulus) / © РИА Новости

Желтобрюхая синица имеет очень короткие хвост и клюв, желтые грудь и брюшко, два ряда белых пятен на крыльях.