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Приморские орнитологи совершили уникальную находку, обнаружив гнездо желтобрюхой синицы
Ученые Тихоокеанского института географии Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов вместе со старшим научным сотрудником национального парка «Земля леопарда» Дмитрием Беляевым в ходе полевого мониторинга впервые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы. Для территории нашей страны эта находка считается уникальной.
По словам ученых, желтобрюхая синица (Pardaliparus venustulus) — эндемик Китая, птицы этого вида обитают в южной и юго-восточной части Поднебесной, и хотя факт их гнездования на территории России уже был установлен, исследователям впервые удалось найти гнездо.
Желтобрюхая синица имеет очень короткие хвост и клюв, желтые грудь и брюшко, два ряда белых пятен на крыльях.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Американские ветеринары обновили рекомендации по стерилизации собак в зависимости от возраста, породы и пола. В новом исследовании, продолжающем серию предыдущих работ по этому вопросу, к ранее рассмотренным 35 популярным породам добавили еще пять.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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