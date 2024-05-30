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Новые спутниковые снимки демонстрируют строительство огромного китайского военного корабля

Американский портал The War Zone представил новые спутниковые снимки, на которых видно, как первый образец китайского военного корабля нового класса с большой открытой палубой, обычно называемый Type 076, постепенно обретает форму.

Строительство китайского военного корабля нового класса Type 076 / © Planet Labs / TWZ

Type 076 обычно называют десантным кораблем, однако это не совсем верно. Он обладает водоизмещением среднего авианосца и способен нести боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что фактически превращает его в аналог малого авианосца.

Строительство китайского военного корабля нового класса Type 076 / © Planet Labs / TWZ

Спутниковые снимки демонстрируют, что по своим размерам Type 076 находится примерно между нынешним крупнейшим десантным военным кораблем Китая — Type 075 и новейшим и крупнейшим авианосцем Поднебесной — «Фуцзянь» (длина — 318 метров, ширина — 74 метра). Наиболее примечательна ширина судна. Его полетная палуба существенно шире, чем у Type 075 и других десантных кораблей.

Слева направо: сравнение размеров строящегося десантного корабля Type 075, все еще строящегося Type 076 и авианосца « Фуцзянь» / © Planet Labs / TWZ

Type 076 в настоящее время строится на верфи на острове Чансин в Шанхае, где ранее был создан авианосец «Фуцзянь».