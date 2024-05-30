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Новые спутниковые снимки демонстрируют строительство огромного китайского военного корабля
Американский портал The War Zone представил новые спутниковые снимки, на которых видно, как первый образец китайского военного корабля нового класса с большой открытой палубой, обычно называемый Type 076, постепенно обретает форму.
Type 076 обычно называют десантным кораблем, однако это не совсем верно. Он обладает водоизмещением среднего авианосца и способен нести боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что фактически превращает его в аналог малого авианосца.
Спутниковые снимки демонстрируют, что по своим размерам Type 076 находится примерно между нынешним крупнейшим десантным военным кораблем Китая — Type 075 и новейшим и крупнейшим авианосцем Поднебесной — «Фуцзянь» (длина — 318 метров, ширина — 74 метра). Наиболее примечательна ширина судна. Его полетная палуба существенно шире, чем у Type 075 и других десантных кораблей.
Type 076 в настоящее время строится на верфи на острове Чансин в Шанхае, где ранее был создан авианосец «Фуцзянь».
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Биологи провели эксперимент с тремя видами чайных пакетиков и выяснили, что мешочки, сделанные целиком из натурального сырья, по степени негативного воздействия на почву и ее обитателей могут сравниться со стандартными пластиковыми аналогами.
Американские ветеринары обновили рекомендации по стерилизации собак в зависимости от возраста, породы и пола. В новом исследовании, продолжающем серию предыдущих работ по этому вопросу, к ранее рассмотренным 35 популярным породам добавили еще пять.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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Дайджест Naked Science
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