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В Англии нашли окаменелость плотоядного червя, жившего 425 миллионов лет назад

В английском графстве Херефордшир исследователи обнаружили ископаемые остатки плотоядного червя, который жил на морском дне примерно 425 миллионов лет назад, когда этот регион еще находился под водой.

Radnorscolex latus / © Richie Howard / Luke Parry / National History Museum / PA

Существо назвали Radnorscolex latus. Оно достигало всего восьми сантиметров в длину и, как показывает анализ, питалось добычей, скрывавшейся в донных отложениях.

Radnorscolex latus / © Richie Howard / Luke Parry / National History Museum / PA

«Мы считаем, что Radnorscolex latus не были слишком привередливыми в выборе пищи. Скорее всего, эти черви просто зарывались в донные отложения и хватали все, что могли найти. Поэтому они, безусловно, заставляют нас вспомнить о песчаных червях из фильма „Дюна“», — отметил доктор Ричи Говард, куратор отдела ископаемых членистоногих из Музея естественной истории.