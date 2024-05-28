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Японцы не смогли установить связь с лунным зондом SLIM

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) несколько раз пытались установить связь с лунным посадочным модулем SLIM, который 19 января 2024 года сел на естественный спутник Земли и уже пережил три лунные ночи. Но аппарат не ответил.

Макет японского аппарата SLIM / © JAXA

По информации JAXA, инженеры аэрокосмического агентства не теряют надежды восстановить связь с аппаратом. Они считают, что в следующем месяце, когда солнце снова осветит регион, где находится SLIM, солнечные панели смогут подзарядить аккумуляторы, и зонд выйдет на связь с Землей.

В любом случае SLIM уже пережил три лунные ночи, когда температура на естественном спутнике нашей планеты падала до минус 173 градусов Цельсия. Только одно это обстоятельство доказало качество оборудования японского посадочного модуля.