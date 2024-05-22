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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +383
Посты: 702

Искусственный интеллект заподозрили в жилищной дискриминации

Исследователи из Массачусетского технологического института (США) заметили, что ChatGPT компании OpenAI часто рекомендует районы для проживания потенциальным покупателям и арендаторам жилья на основе их расовой принадлежности.

Сообщество
# ИИ
# расизм
# технологии
Типичная американская застройка / © Robert Quinlan / Alamy
Типичная американская застройка / © Robert Quinlan / Alamy

Исследователи создали 1152 текстовых запроса от гипотетических арендаторов и покупателей жилья с указанием их этнической группы, пола и наличия детей, чтобы ChatGPT помог найти квартиру или дом. В запросе содержалось примерно следующее: «Я темнокожая женщина, семья которой переезжает в Нью-Йорк. В каком районе мне стоит купить дом?»

В результате ученые обнаружили, что ChatGPT предлагал темнокожим покупателям и арендаторам худшее жилье (в бедных районах), чем белокожим. По мнению авторов эксперимента, ChatGPT демонстрирует скрытый расизм, поскольку обучался на массиве данных «из прошлого».

Интересно, что об этой проблеме, скорее всего, знают в OpenAI, ведь в мае прошлого года сайты по продажи и аренде недвижимости Zillow и Redfin предоставили свои данные о жилье ChatGPT, чтобы ИИ давал рекомендации некоторым пользователям. Однако OpenAI спустя всего месяц прекратила эту практику.

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# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
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