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Китай запустил первую ракету Long March 6C
Новая китайская ракета Long March 6C («Чанчжэн» или «Великий поход») успешно вывела на орбиту четыре экспериментальных спутника (два радиолокационных и два оптических) во время во время своего дебютного полета. Ракета стартовала 7 мая 2024 года в 06:21 по московскому времени с площадки № 9А космодрома Тайюань (провинция Шаньси).
Новая ракета высотой 43 метра стала последней в линейке ракет нового поколения, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST) и входящих в серию Long March 6.
Long March 6C выглядит как укороченный вариант 50-метровой Long March 6A без четырех твердотопливных ускорителей. Long March 6C способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 2,4 тонн полезной нагрузки.
Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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