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Китай запустил миссию «Чанъэ-6» для доставки грунта с обратной стороны Луны
Тяжелая ракета «Чанчжэн-5 Y8» (Long March 5 CZ5) стартовала 3 мая, в 12:27 по московскому времени, с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. На борту носителя находится автоматизированный лунный зонд «Чанъэ-6».
Станция «Чанъэ-6» совершит серию маневров, после чего выполнит посадку в ударном кратере Бассейн Южный полюс — Эйткен диаметром 2500 километров. Там зонд должен собрать примерно два килограмма реголита, то есть обломков лунных пород и минералов.
Миссия продлится почти два месяца — 53 дня. Если все завершится успешно, «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны естественного спутника.
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