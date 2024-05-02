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Реконструкторы восстановили лицо женщины-неандертальца

Исследователям из Кембриджского университета в Великобритании удалось реконструировать лицо неандертальской женщина, которая жила 75 тысяч лет назад и умерла примерно в 40 лет.

Портрет женщины-неандертальца из пещеры Шанидар / © BBC Studios / Jamie Simonds

Фрагменты черепа и части скелета неандертальца обнаружили в пещере Шанидар на севере Ирака еще в 1950-х годах вместе с останками соплеменников.

Недавно ученые смогли по крупицам собрать череп. Затем исследователи провели его сканирование для создания 3D-модели и восстановили то, как могло выглядеть лицо женщины.

Предположительно, неандертальская женщина умерла в 40 лет. На это указывает состояние ее зубов, которые были стерты почти до корней.