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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +144
Посты: 294

Китай показал концепт Международной лунной станции, которую поможет создать Россия

В Китае представили проект Международной лунной исследовательской станции (ILRS), в создании которой будет активно участвовать Россия. План состоит из трех частей и приведет к развертыванию полноценной станции к середине XXI века. 

Сообщество
# Китай
# концепты
# космос
# Луна
Одно из концептуальных изображений Международной лунной станции / © CNSA
Одно из концептуальных изображений Международной лунной станции / © CNSA

На первом этапе Китай и Россия с помощью ряда миссий на естественный спутник Земли детально изучат лунную поверхность, где будет располагаться станция.

© «Большая Азия»

Во время второго этапа, предполагающего шесть миссий в период с 2030 по 2040 год, будет создана полная версия станции. 

На третьем этапе построят и введут в эксплуатацию полномасштабную ядерную установку для выработки энергии, а затем развернут исследовательскую инфраструктуру.

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В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

сергей козловский
2 часа назад
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Serjo, у испытаний всегда есть обобщённый результат - получилась запланированная программа действий или нет. Говоря упрощённо, успешно или неуспешно

Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Николай, ага подсистема n продержалась n+10 секунд, и поларонные двигатели вышли на Z степень сжатия. Можно все новости этим забить.

Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Sam Wall
2 часа назад
Иван, твои и Березенские попытки дискредитировать Роскосмос и бросить тень на людей принимающих решения хорошо задокументированы на этом сайте.

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Александр Березин
3 часа назад
Lemi, спасибо, развеселили.

Абсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с ГерманиейАбсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с Германией

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4 часа назад
Испытания "вспомогательной" (?) двигательной установки обычное рядовое дело. Оно не настолько значимо, чтобы немедленно трубить об этом во

Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Иван Колупаев
4 часа назад
Sam, то есть ты так и не смог ответить ни чей Крым, ни почему не в окопах 😁 и вообще ни на один прямой вопрос. Ясно с тобой всë

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Александр Сидоров
4 часа назад
Это вам не жк подшляпное строить и потом квартиры по 10 лимонов толкать

Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской АравииПоявились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

Ibod Cufcuf
5 часов назад
Snoubort, вы вроде что то сказали но по сути ничего и не сказали. Как и теория эта. Никаких доказательств нету и у археологов. Черепа могли в перемешку с

Люди эволюционировали как жуки, а не как позвоночныеЛюди эволюционировали как жуки, а не как позвоночные

Ibod Cufcuf
5 часов назад
Откуда у них столько ресурсов на такой чудо света

Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской АравииПоявились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

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9 часов назад
Я простой обыватель,но,на мой взгляд, окупаемость и энергетическая безопасность не взаимосвязаны.Да и любая безопасность дело весьма затратное и

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Sam Wall
15 часов назад
Иван, правильный ответ, молодец. Со временем натренируем и тебя. Давай теперь разъясни про окопы. Что у тебя против окопов ?

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Иван Колупаев
16 часов назад
Sam, да все очень просто это до тебя туго доходит. А вот кстати чей Крым? Я-то легко могу сказать что Крым наш, российский, а ты на прямые вопросы

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Фаррух Давлатов
16 часов назад
Павел, не надоело лизать в грёзах европепиндосам?

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Николай Ц.
16 часов назад
И ваша картинка: в ней две ошибки. Скорость истечения имеет и размерность скорости, то есть м/с; а у вас указана не скорость, а массовый расход -

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Иван Колупаев
16 часов назад
Sam, ой боюсь, боюсь 😁 у тебя с головой все в порядке? Где ты увидел взбрыки против сво? Наоборот я призываю всех таких "интернет-патриотов" делом

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Александр Радченко
16 часов назад
Ничего не понял... Снято красиво, но о чём и зачем?

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 2, «Красная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 2, «Красная планета» (рус)

Николай Ц.
16 часов назад
ошибка 5) "Кстати, в песочных часах угол, под которым конусы склянок сходятся к пропускному отверстию, должен быть больше критического." Неверно.

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Сергей Лихолетов
16 часов назад
Статья ни о чём. Одна вода.

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