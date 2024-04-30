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Китай показал концепт Международной лунной станции, которую поможет создать Россия
В Китае представили проект Международной лунной исследовательской станции (ILRS), в создании которой будет активно участвовать Россия. План состоит из трех частей и приведет к развертыванию полноценной станции к середине XXI века.
На первом этапе Китай и Россия с помощью ряда миссий на естественный спутник Земли детально изучат лунную поверхность, где будет располагаться станция.
Во время второго этапа, предполагающего шесть миссий в период с 2030 по 2040 год, будет создана полная версия станции.
На третьем этапе построят и введут в эксплуатацию полномасштабную ядерную установку для выработки энергии, а затем развернут исследовательскую инфраструктуру.
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Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
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