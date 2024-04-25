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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 часов назад
Рейтинг: +283
Посты: 361

Самец бегемота оказался самкой, сотрудники зоопарка узнали об этом спустя семь лет

Сотрудники зоопарка Тэннодзи в Осаке начали сомневаться в поле бегемота, который семь лет назад приехал в Японию из Мексики. Дело в том, что животное не демонстрировало типичное для самцов этого вида поведение. 

Сообщество
# бегемоты
# животные
# природа
Бегемот Ген-тян / © Osaka Tennoji Zoo
Бегемот Ген-тян / © Osaka Tennoji Zoo

Специалисты сделали тест ДНК, так как по внешним признакам пол гиппопотамов определить трудно, и оказалось, что 22-летний бегемот Ген-тян на самом деле бегемотиха. 

Сотрудники и посетители зоопарка от этого известия не расстроились, и даже решили не менять Ген-тяну имя, несмотря на «смену» пола.

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