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Олег Гончар
Олег Гончар
9 минут назад
Рейтинг: +548
Посты: 1431

Американцы впервые провели учения с одновременным вылетом 12 из 20 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

В прошлом ВВС США не раз поднимали в небо бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, они же участвовали в массовых учениях с другими самолетами. Однако 15 апреля впервые в истории состоялся полет одновременно 12 B-2 Spirit из 20 имеющихся в наличии.

Сообщество
# авиация
# США
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force

Правда, бомбардировщиков было настолько много, что ни на одной официальной фотографии с мероприятия не показаны все 12 самолетов одновременно. 

Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщик B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
Стелс-бомбардировщик B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force
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