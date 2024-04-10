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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +795
Посты: 1497

ESA нашло деньги для марсианской экспедиции ExoMars 

Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракт стоимостью 522 миллиона евро с консорциумом, возглавляемым компанией Thales Alenia Space на продолжение разработки миссии ExoMars.

Сообщество
# ESA
# космос
# Марс
Марсоход «Розалинд Франклин», концепт / © ESA
Марсоход «Розалинд Франклин», концепт / © ESA

Возглавит консорциум итальянская компания Thales Alenia Space. Ее дочерние структуры во Франции, Швейцарии и Испании будут отвечать за аэрооболочку, парашют, камеры и электронный блок управления тормозными двигателями посадочного модуля, а также за электронику марсохода. Airbus Defence & Space из Великобритании будет отвечать за марсоход и механическую, тепловую и двигательную системы посадочного модуля, французская ArianeGroup — за теплозащитный экран, немецкая OHB — за перелетный модуль, а итальянская ALTEC (Италия) — за Центр управления операциями ровера.

Теперь запуск ExoMars намечен на октябрь — декабрь 2028 года. В рамках миссии марсоход «Розалинд Франклин» будет доставлен на поверхность Красной планеты, где с помощью  бура, станет заниматься поисками биомаркеров — соединений, которые могли бы свидетельствовать о возможности существования жизни на четвертой планете от Солнца в прошлом или даже в настоящее время.

Напомню, что миссия ExoMars должна была стартовать к Красной планете в сентябре 2022 года. Целью проекта являлась доставка на Марс российской посадочной платформы «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин», однако после начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, от миссии пришлось отказаться.  

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NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

костюнин сергей
5 часов назад
И почему они решили что это корейский арпарат

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Иван Колупаев
5 часов назад
Alexander, да и скорость (7200 миль/ч или около 3 км/с) вам ничего не даст. Но по инфе агентства объект растянут в 10 раз. Забавно читать кометы на буржуйских

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Дмитрий Дмитрий
6 часов назад
Как любят говорить некоторые персонажи - " опять нас обманывают" Короче засняли НЛО, а теперь замазывают ставшее достоянием общественности фото

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Дмитрий Воронин
8 часов назад
Alexander, если присмотреться к бликам этого НЛО становится очевидно, что это вовсе не шарообразный объект на длинной выдержке. В таком случае, объект

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Malen Kyhren
8 часов назад
Бюджет освоили и потихоньку сливают проект

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Дмитрий Воронин
8 часов назад
Так они взяли и сознались. Естественно, они будут всё отрицать.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Дмитрий Воронин
8 часов назад
Alexander, exif вам может ничего не дать.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Alexander Nazarov
8 часов назад
Говорить про размеры объекта в пару пикселей нельзя. Надо иметь для этого представление о разрешении оригинала фотографии.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Alexander Nazarov
8 часов назад
Иван, это не дефект снимка. К качеству снимка тут вопросы есть. И было бы неплохо посмотреть EXIF (метаданные цифровой фотографии) и знать

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Иван Колупаев
9 часов назад
Там аппарат размером в пару пикселей но из-за высокой встречной скорости получился растянут в линию. Больше всего это KPLO похоже на дефект снимка.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Андрей
10 часов назад
Это не слезы! Ресница в глаз попала!

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Илья Иванцов
10 часов назад
Фотографии абсолютно разные.🤣

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
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