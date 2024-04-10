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ESA нашло деньги для марсианской экспедиции ExoMars
Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракт стоимостью 522 миллиона евро с консорциумом, возглавляемым компанией Thales Alenia Space на продолжение разработки миссии ExoMars.
Возглавит консорциум итальянская компания Thales Alenia Space. Ее дочерние структуры во Франции, Швейцарии и Испании будут отвечать за аэрооболочку, парашют, камеры и электронный блок управления тормозными двигателями посадочного модуля, а также за электронику марсохода. Airbus Defence & Space из Великобритании будет отвечать за марсоход и механическую, тепловую и двигательную системы посадочного модуля, французская ArianeGroup — за теплозащитный экран, немецкая OHB — за перелетный модуль, а итальянская ALTEC (Италия) — за Центр управления операциями ровера.
Теперь запуск ExoMars намечен на октябрь — декабрь 2028 года. В рамках миссии марсоход «Розалинд Франклин» будет доставлен на поверхность Красной планеты, где с помощью бура, станет заниматься поисками биомаркеров — соединений, которые могли бы свидетельствовать о возможности существования жизни на четвертой планете от Солнца в прошлом или даже в настоящее время.
Напомню, что миссия ExoMars должна была стартовать к Красной планете в сентябре 2022 года. Целью проекта являлась доставка на Марс российской посадочной платформы «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин», однако после начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, от миссии пришлось отказаться.
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