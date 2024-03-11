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Инженеры создали одежду, легко меняющую дизайн и размер

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили инновационное вязаное платье 4D Knit Dress, в котором применены несколько технологий для создания индивидуального кроя и стиля. К ним относятся термоактивированная пряжа, компьютеризированное вязание и роботизированная активация вокруг каждого предмета одежды для точной посадки модели.

Платье 4D Knit Dress / © Self-Assembly Lab

Вязальная машина, которая работает с динамическим текстилем, способным менять форму и свойства при нагревании, изготавливает основу платья. Когда его нужно подогнать под размеры покупателя, специальный манипулятор использует нагревательный пистолет: он точечно нагревает одежду, заставляя ткань сжиматься в нужных местах, в итоге наряд словно сшит по индивидуальному заказу.

Теперь, если платье надоело либо стало мало или слишком велико, это можно исправить.

Платье 4D Knit Dress / © Self-Assembly Lab

© TNN