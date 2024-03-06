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В Китае начал работу симулятор космической среды

Первый в Китае объект инфраструктуры моделирования и исследования космической среды был официально открыт и начал работу в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян.

Первая китайская «наземная космическая станция» / © Xinhua

Симулятор стал частью крупномасштабного научного объекта Китая под названием Центр моделирования и исследования космической среды (SESRI). Новая наземная установка, которая называется «наземной космической станцией», даст возможность моделировать девять основных факторов космической среды — вакуум, высокие и низкие температуры, заряженные частицы, электромагнитное излучение, космическую пыль, плазму, слабые магнитные поля, нейтральные газы и микрогравитацию.

Первая китайская «наземная космическая станция» / © Xinhua

Новый объект занимает площадь примерно с 50 футбольных полей (или примерно четыре с половиной на шесть километров), имеет четыре основные лаборатории и возможность адаптировать условия окружающей среды в соответствии с требованиями исследований.