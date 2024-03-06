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Английский рыбак выловил из реки прекрасно сохранившийся меч викинга

Местный житель Оксфордшира (Великобритания) Тревор Пенни с помощью магнита выловил из реки Червелл ржавый металлический предмет, который оказался мечом викинга.

Меч викинга, выловленный в реке Червелл / © Trevor Penny / Triangle News

Пенни недавно увлекся модным хобби, известным как магнитная рыбалка или ловля на поисковые магниты, в основе которого лежит страсть к поиску кладов, скрытых людьми или временем под толщей воды.

Меч викинга, выловленный в реке Червелл / © Trevor Penny / Triangle News

Во время прочесывания реки Пенни улыбнулась удача и он извлек меч, который эксперты датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры. Историки высказали предположение, что когда-то артефакт принадлежал викингу, ведь в то время территория современной Англии была разделена между англосаксами и датскими захватчиками и стала ареной многочисленных вооруженных конфликтов.

Тревор Пенни и его находка / © Trevor Penny / Triangle News