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Оман планирует построить высокотехнологичный город-курорт

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

В рамках проекта будет построено 2527 жилых домов и 2000 гостиничных номеров, а также оздоровительный комплекс, амфитеатр, центр экстремальных видов спорта, музей, разбиты парки и сады, созданы места общественного пользования. Все без ущерба экологии и с целью защиты природных ресурсов. Город будет получать всю электроэнергию от солнечных батарей, которые его окружат. Автомобильный транспорт будет отсутствовать.

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis

Рендер нового города в Омане / © AtkinsRéalis