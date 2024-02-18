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Rivian показал новый электрический внедорожник до премьеры

Передняя часть Rivian R2S / © Rivian

В ролике можно увидеть только переднюю часть Rivian R2S, однако сразу бросается в глаза, что она выполнена в стилистике предыдущих электромобилей Rivian R1S и R1T — со светодиодной полосой во всю ширину кузова.

Патентное изображение Rivian R2S / © Rivian

В интернет также попало патентное изображение Rivian R2S. Хотя его характеристики пока не раскрыты, известно, что внедорожник будет компактнее Rivian R1S и менее мощным, но в то же время дешевле.

Rivian R2S / © Rivian

© Rivian