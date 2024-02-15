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Видео: разворачивание солнечного паруса NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США достигло важной технологической вехи в разработке экспериментальной системы обеспечения движения космического корабля, использующей солнечное излучение.

Солнечный парус на объекте Redwire Space в Лонгмонте, штат Колорадо / © NASA

Инженеры NASA 30 января успешно развернули один из четырех идентичных квадрантов огромного солнечного паруса на объекте Redwire Space в Лонгмонте, штат Колорадо.

Это испытание стало важным шагом на пути к тому, чтобы когда-нибудь использовать эту технологию в космосе, а в будущем — применить ее во время полетов в дальний космос.

© VideoFromSpace

Солнечный парус использует давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения космического аппарата в движение.