Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские ученые создали микроволновое оружие, способное поражать дроны, самолеты и спутники

Группа исследователей из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане и Института электротехники Китайской академии наук в Пекине разработала микроволновое оружие на основе двигателя Стирлинга, который используют для преобразования тепловой энергии в механическую.

Двигатели Стирлинга, подобные изображенному на фотографии, теперь используются китайскими учеными для создания мощного микроволнового оружия / © CSSC

Ученые сообщили, что их микроволновая пушка достаточно мощна, чтобы подавлять дроны, военные самолеты и даже спутники. Это оружие — первое в мире, основанное на технологии двигателя Стирлинга, заявили китайские СМИ.

Силовая установка, состоящая из четырех компактных двигателей Стирлинга и инновационной сверхпроводящей ленты для охлаждения узлов изделия, позволила добиться снижения энергопотребления, а также поддерживать непрерывную работу устройства в течение четырех часов. Сама установка достаточно компактна, чтобы ее можно было перевозить на грузовом автомобиле.

Китайский излучатель производит магнитное поле силой в четыре теслы, что составляет почти 50% от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тысяч раз сильнее магнитного поля Земли.