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Китайские ученые создали микроволновое оружие, способное поражать дроны, самолеты и спутники
Группа исследователей из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане и Института электротехники Китайской академии наук в Пекине разработала микроволновое оружие на основе двигателя Стирлинга, который используют для преобразования тепловой энергии в механическую.
Ученые сообщили, что их микроволновая пушка достаточно мощна, чтобы подавлять дроны, военные самолеты и даже спутники. Это оружие — первое в мире, основанное на технологии двигателя Стирлинга, заявили китайские СМИ.
Силовая установка, состоящая из четырех компактных двигателей Стирлинга и инновационной сверхпроводящей ленты для охлаждения узлов изделия, позволила добиться снижения энергопотребления, а также поддерживать непрерывную работу устройства в течение четырех часов. Сама установка достаточно компактна, чтобы ее можно было перевозить на грузовом автомобиле.
Китайский излучатель производит магнитное поле силой в четыре теслы, что составляет почти 50% от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тысяч раз сильнее магнитного поля Земли.
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Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
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