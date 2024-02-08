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Спутник показал циклон «Ольга», который накрыл Центральную Россию
Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок, сделанный аппаратом дистанционного зондирования Земли «Метеор-М». На фото видны снеговые облака циклона «Ольга», накрывшие центральную часть России.
Циклон «Ольга» сформировался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.
К 10 февраля в столице России выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота сугробов может достичь 58 сантиметров — ожидается, что будет побит рекорд 1999 года.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они задействуют своеобразный «предусилитель сигнала», расширяющий пределы возможностей их тепловизионного органа.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
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