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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +356
Посты: 631

Языковая модель GPT-4 может облегчить работу по созданию биологического оружия   

Компания OpenAI протестировала свою продвинутую модель искусственного интеллекта GPT-4, чтобы понять, представляет ли она какие-либо угрозы для человечества. 

Сообщество
# ИИ
# оружие
# технологии
ChatGPT GPT-4 / © OpenAI
ChatGPT GPT-4 / © OpenAI

OpenAI собрала команду из 50 специалистов в области биологов и 50 студентов, изучавших биологию в колледже, и поставила задачу: выяснить способы получения вещества, которое можно было бы использовать в качестве биологического оружия.

Студентам разрешили пользоваться интернетом и специальной версией языковой модели ChatGPT GPT-4, которая не был ограничена какой-либо цензурой в ответах и давала их на любые запросы. Специалисты тем временем могли использовать только интернет.

Сравнив результаты, авторы исследования обнаружили, что GPT-4 помогла собрать больше информации для создания биологического оружия. Тем не менее в OpenAI уверены, что доступ GPT-4 в лучшем случае предоставляет лишь немного больше данных для создания биологической угрозы.

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Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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Иван, песка тогда уж 😹

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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