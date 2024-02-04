Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Языковая модель GPT-4 может облегчить работу по созданию биологического оружия

Компания OpenAI протестировала свою продвинутую модель искусственного интеллекта GPT-4, чтобы понять, представляет ли она какие-либо угрозы для человечества.

ChatGPT GPT-4 / © OpenAI

OpenAI собрала команду из 50 специалистов в области биологов и 50 студентов, изучавших биологию в колледже, и поставила задачу: выяснить способы получения вещества, которое можно было бы использовать в качестве биологического оружия.

Студентам разрешили пользоваться интернетом и специальной версией языковой модели ChatGPT GPT-4, которая не был ограничена какой-либо цензурой в ответах и давала их на любые запросы. Специалисты тем временем могли использовать только интернет.

Сравнив результаты, авторы исследования обнаружили, что GPT-4 помогла собрать больше информации для создания биологического оружия. Тем не менее в OpenAI уверены, что доступ GPT-4 в лучшем случае предоставляет лишь немного больше данных для создания биологической угрозы.