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Языковая модель GPT-4 может облегчить работу по созданию биологического оружия
Компания OpenAI протестировала свою продвинутую модель искусственного интеллекта GPT-4, чтобы понять, представляет ли она какие-либо угрозы для человечества.
OpenAI собрала команду из 50 специалистов в области биологов и 50 студентов, изучавших биологию в колледже, и поставила задачу: выяснить способы получения вещества, которое можно было бы использовать в качестве биологического оружия.
Студентам разрешили пользоваться интернетом и специальной версией языковой модели ChatGPT GPT-4, которая не был ограничена какой-либо цензурой в ответах и давала их на любые запросы. Специалисты тем временем могли использовать только интернет.
Сравнив результаты, авторы исследования обнаружили, что GPT-4 помогла собрать больше информации для создания биологического оружия. Тем не менее в OpenAI уверены, что доступ GPT-4 в лучшем случае предоставляет лишь немного больше данных для создания биологической угрозы.
Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. Ученые Пермского Политеха рассказали, что повышает риск развития онкозаболевания, какие есть методики обнаружения рака, кому следует чаще проходить обследования и почему стоит быть внимательным к своему самочувствию, а также объяснили, как на основе модели нескольких пораженных клеток распознать разновидность рака.
Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
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Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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