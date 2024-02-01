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Американский суд принял решение отнять у Илона Маска 55 миллиардов долларов
Суд штата Делавэр встал на сторону акционеров компании Tesla: ранее они подали иск, утверждая, что Илон Маск несправедливо получил вознаграждение в размере 55 миллиардов долларов США. Решение о выплате аннулировали.
В 2018 году акционеры компании согласовали новую систему вознаграждения для предпринимателя: речь шла о том, что фиксированного оклада не будет, вместо этого руководитель должен получать 12 траншей опционов Tesla на протяжении 10 лет. Выплата компенсации зависела от финансовых показателей компании: она должна была добиться значительного роста стоимости и прибыли, что и произошло.
Однако некоторые акционеры утверждали, что Маск несправедливо добился столь щедрого вознаграждения, вводя акционеров в заблуждение, будто план разрабатывал независимый совет директоров.
Они подали жалобу в суд штата Делавэр. Дело поступило еще в 2022 году, но судье потребовалось много времени, чтобы вынести решение.
Что в итоге выйдет из этой уникальной ситуации — неясно. Ведь Маску, судя по всему, придется вернуть акции Tesla на миллиарды долларов.
Сейчас предприниматель возглавляет рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg с состоянием в 205 миллиардов долларов. Без опционов Tesla его состояние сократится, и тогда на первые позиции выйдут Бернар Арно и Джефф Безос.
После того как суд штата Делавэр постановил аннулировать решение о выплате вознаграждений от Tesla, Маск анонсировал голосование акционеров о переносе юридической регистрации компании в Техас, где уже располагается «Звездная база» SpaceX.
Техас привлекает Маска благодаря обширной юридической практике и судебных решений о корпоративном управлении, которые обеспечивают надежную защиту директорам и руководителям компаний.
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