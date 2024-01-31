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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +503
Посты: 1338

Роботы, интерфейсы «мозг — компьютер», ИИ: Китай поставил цели по развитию отраслей будущего

КНР, согласно постановлению правительства, в ближайшие годы должна добиться прорыва в ряде высокотехнологичных областей, включая графические процессоры, квантовые вычисления, человекоподобные роботы и интерфейсы «мозг — компьютер».

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
Китайские ученые / © Bloomberg
Китайские ученые / © Bloomberg

В документе, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий КНР, Министерством науки и технологий, Китайской академией наук указывается на необходимость совершения очередного шага на пути к научно-технической революции в кратчайшие сроки, поскольку США прилагают все усилия с целью заблокировать Китаю доступ к ключевым технологиям. 

Китайские власти намерены сосредоточить ресурсы в определенных областях, чтобы достичь существенных подвижек в их развитии. К примеру, речь идет о финансовой поддержке перспективных стартапов, поддержке международного сотрудничества в исследованиях и разработках технологий будущего, среди которых — графические процессоры, способные помочь в обучении больших языковых моделей (БЯМ), роботов, ИИ-моделей для самых разных приложений — от производственных до бытовых.

Документ ставит цель добиться прорыва как минимум в 100 основных передовых технологиях к 2025 году и стать мировым лидером в определенных областях к 2027-му, хотя критерии оценки прогресса отсутствуют. Чтобы осуществить эти планы, КНР нужно снизить зависимость от западных полупроводников и производить как минимум 70% чипов (к 2025 году) самостоятельно.

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4 часа назад
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