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Роботы, интерфейсы «мозг — компьютер», ИИ: Китай поставил цели по развитию отраслей будущего

Китайские ученые / © Bloomberg

В документе, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий КНР, Министерством науки и технологий, Китайской академией наук указывается на необходимость совершения очередного шага на пути к научно-технической революции в кратчайшие сроки, поскольку США прилагают все усилия с целью заблокировать Китаю доступ к ключевым технологиям.

Китайские власти намерены сосредоточить ресурсы в определенных областях, чтобы достичь существенных подвижек в их развитии. К примеру, речь идет о финансовой поддержке перспективных стартапов, поддержке международного сотрудничества в исследованиях и разработках технологий будущего, среди которых — графические процессоры, способные помочь в обучении больших языковых моделей (БЯМ), роботов, ИИ-моделей для самых разных приложений — от производственных до бытовых.

Документ ставит цель добиться прорыва как минимум в 100 основных передовых технологиях к 2025 году и стать мировым лидером в определенных областях к 2027-му, хотя критерии оценки прогресса отсутствуют. Чтобы осуществить эти планы, КНР нужно снизить зависимость от западных полупроводников и производить как минимум 70% чипов (к 2025 году) самостоятельно.