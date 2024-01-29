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Roman Markin
Roman Markin
5 минут назад
Рейтинг: +288
Посты: 146

«Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости 

Сообщество
# Иран
# оружие
# ПТРК
Источник видео: телеграм-канал «Военный обозреватель»
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Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
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Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
# Японское агентство аэрокосмических исследований
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История
# Великая Отечественная война
# ВОВ
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Василий Парфенов

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.

Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
Позавчера, 20:12
Александр Березин

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?

История
# Великая Отечественная война
# ВОВ
# Вторая Мировая
Выбор редакции
7 часов назад
Александр Березин

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
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С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
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Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

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Sam Dowson
25 минут назад
Юрий, выйдут летучие примеси, на этом процесс "испарения" закончится. Более рыхлые и менее структурированные метеориты же не испаряются в космосе

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Sam Dowson
31 минута назад
Владимир, на околоземной орбите её дофига. Чем дальше от галакти и звёзд, тем меньше. И то - не всегда.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
34 минуты назад
Affidavit, мускульная сила бойца вестимо 😏 это пассивный экзоскелет не требующий источников питания. Что впрочем тоже подается как достоинство (см.

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Иван Колупаев
50 минут назад
Ilya, это был первый полет, до него вообще никто даже не пробовал. Какие прости господи "абсурдно короткие сроки эксплуатации" когда неизвестно было

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Affidavit Donda
1 час назад
Интересно, какой источник энергии планируют приладить к этому экзоскелету?

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Sergey С
2 часа назад
Константин, не в гравитации дело. Главное же что люди прикреплены к поликлиникам!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Ilya Chashev
2 часа назад
В подобных миссиях аэрокосмические агенства всегда выставляют абсурдно короткие сроки эксплуатации, чтобы потом заявлять о многократном

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

John Smith
2 часа назад
Николай, как раз если что-то и тянет на революцию в космонавтике, то моторизированный полет на другой планете к ним относится. Зависание над

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Alex Unknown
3 часа назад
Romam, похоже на детскую речь просто. Не думаю, что он глупый. Моя дочурка в 5 лет так пишет

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Всеволод Ахметов
3 часа назад
В космосе нет вакуума. По определению вакуума. Кто считает иначе - вам 2 по физике, бегом изучать школьный курс для начала

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Корбэн Даллас
3 часа назад
В космосе классно слушать музыку и знать все свойства черной дыры)))

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Eugene Pashkelevich
4 часа назад
Единственное правильное название для такой компании это "Skynet". Очень ждал, что она будет в перечислении

Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»

Владимир Смирнов
4 часа назад
Sam, откуда куча? Ее концентрация ничтожна))

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Нуб Повер
5 часов назад
Imam, Там где находится черная дыра.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

one matrix
5 часов назад
ulogin_vkontakte_128063947, никакой разницы! Просто ранее люди думали что открытая америка это - Индия, поэтому и назвали народы америки - индийцами. Индийцы -

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yuriy p
6 часов назад
Александр, да-да, история это "наука" Особенно российская, даже советская после смерти Сталина, эта "наука", вернее "историки" превратилась в сборище

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Ruis Km
6 часов назад
Константин, а адепты плоской земли просто падают с её края.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

yuriy p
6 часов назад
Хотя правили naked-science и не рекомендуют обращаться к авторам, но к этому идолопоклоннику рейха и ордунга, Александру, есть только один вопрос.

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Romam Pervak
6 часов назад
katauri, в лампочках не вакуум, а азот, притом очень давно. Первые два предложения вообще лишённая смысла тарабарщина, вы ребёнок или неумный?

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Romam Pervak
6 часов назад
Иван, согласен, работал на производстве стеклопакетов, насмотрелся много интересного, кристалл или полимер- для себя пока не определился.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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