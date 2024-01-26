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В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы пережить холода

Аллигатор в замерзшем озере / © IrinaK / Shutterstock

Исследователи из Аквариума Южной Каролины сообщили, что такая стратегия наиболее успешна для этого вида животных, чтобы пережить холода.

Поскольку аллигаторы хладнокровны, для метаболизма им требуется солнечное тепло, но если температура станет слишком низкой, они могут погибнуть.

Как правило, период брумации (время покоя, когда частота сердечных сокращений и другие процессы в организме животных замедляются или почти прекращаются) длится от четырех до семи месяцев и служит ответом на холод. Ученые отметили, этот процесс очень похож на спячку млекопитающих, когда животные находятся без воды и еды, однако аллигаторы на самом деле не находятся в столь глубоком сне и продолжают пить.