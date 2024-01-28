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Обсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на Солнце

Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory, SDO) NASA 22 января зафиксировала почти одновременное появление (симпатическая вспышка) солнечных пятен AR3559 и AR3561, которые возникли на расстоянии около 500 000 километров друг от друга на поверхности Солнца.

Появление солнечных пятен AR3559 и AR3561 / © NASA / SDO

Общая мощность вспышек была эквивалентна вспышке класса M5.1, который считается вторым по мощности из всех, что могут происходить на Солнце.

В результате две мощные вспышки отправили в сторону Земли поток высокоэнергетических частиц, которые столкнулись с магнитным полем планеты и привели к получасовому отключению радиосвязи над Индонезией и некоторыми частями Австралии.

Появление солнечных пятен AR3559 и AR3561 / © NASA / SDO

© EarthSky