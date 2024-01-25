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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
29 минут назад
Рейтинг: +228
Посты: 284

На глубине 6200 метров в Тихом океане обнаружили черные яйца

Доктор Ясунори Кано из Токийского университета (Япония) с помощью подводного дрона обнаружил на глубине 6200 метров в Курило-Камчатском желобе на северо-западе Тихого океана черные яйца. Кано поднял их с глубины аппаратом и показал доктору Кейичи Какуи из Университета Хоккайдо, который впоследствии стал соавтором открытия.

Сообщество
# природа
# черви
Яйца плоских червей на глубине 6200 метров / © Keiichi Kakui
Яйца плоских червей на глубине 6200 метров / © Keiichi Kakui

По словам Какуи, которого процитировало издание IflScience, ему впервые пришлось видеть нечто подобное: под стереомикроскопом ученый разрезал одно из яиц, и из него вытекла какая-то молочная жидкость. Ученый собрал ее пипеткой, а затем заметил в яйце белые тельца — тогда все встало на свои места.

Оказалось, исследователи обнаружили яйца плоских червей — это первый раз, когда их удалось изучить на самых ранних этапах жизни и вообще встретить на такой глубине.

Результаты исследования показали, что черви принадлежат к подотряду Maricola отряда Tricladida. Авторы научной работы также отметили, что в развитии плоских червей, обитающих на глубине и мелководье, нет большой разницы.

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Комментарии

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1 Комментарий

Zhe Sh
Zhe Sh
3 минуты назад
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Текст напоминает начало малобюджетного ужастика😰 Незадачливые профессора, естественно, умирают первыми.
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Serjo Djachkowski
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Affidavit Donda
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Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

Serjo Djachkowski
5 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, да а если даже взять уран 232 это один из жёстких гамма излучателей, метры стали.

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Андрей Иванов
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То, что сифилис был занесен в Европу из Америки давно известный факт. Тоже мне "открытие".

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Николай Цыгикало
5 часов назад
Шаг за шагом. Ну хоть фото есть. Первый аппарат на Луне, зафиксированный в перевёрнутом состоянии. Применение вверх ногами тоже рекорд. )

Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

Дмитрий Kuрueнко
6 часов назад
"Еще можно использовать распад изотопа тория-233, в результате которого образуется уран-232" Торий-233 придется использовать очень быстро, потому что

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Иван Колупаев
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Михаил Пермяков
8 часов назад
Фото отлично характеризует текущие успехи в освоении космоса. Прям огонь!

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