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На глубине 6200 метров в Тихом океане обнаружили черные яйца
Доктор Ясунори Кано из Токийского университета (Япония) с помощью подводного дрона обнаружил на глубине 6200 метров в Курило-Камчатском желобе на северо-западе Тихого океана черные яйца. Кано поднял их с глубины аппаратом и показал доктору Кейичи Какуи из Университета Хоккайдо, который впоследствии стал соавтором открытия.
По словам Какуи, которого процитировало издание IflScience, ему впервые пришлось видеть нечто подобное: под стереомикроскопом ученый разрезал одно из яиц, и из него вытекла какая-то молочная жидкость. Ученый собрал ее пипеткой, а затем заметил в яйце белые тельца — тогда все встало на свои места.
Оказалось, исследователи обнаружили яйца плоских червей — это первый раз, когда их удалось изучить на самых ранних этапах жизни и вообще встретить на такой глубине.
Результаты исследования показали, что черви принадлежат к подотряду Maricola отряда Tricladida. Авторы научной работы также отметили, что в развитии плоских червей, обитающих на глубине и мелководье, нет большой разницы.
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