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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +356
Посты: 622

Xiaomi показала экосистему HyperOS своего первого электромобиля

После официальной презентации первого электромобиля Xiaomi SU7 в Китае о нем стали появляться новые подробности.

Сообщество
# Xiaomi
# технологии
# транспорт
# электромобили
Салон электромобиля Xiaomi SU7 / © Xiaomi
Салон электромобиля Xiaomi SU7 / © Xiaomi

Xiaomi сообщила, что SU7 использует «ориентированную на человека» архитектуру взаимодействия и экосистему HyperOS, которая обеспечит электромобиль полуавтономной системой вождения и автоматической парковки. К концу 2024 года SU7 получит инновационный автопилот.

© NS-community

В основе системы — автомобильный чип Snapdragon 8295, который обеспечивает высокий уровень искусственного интеллекта, получивший название Xiaomi HyperMind, а также сверхвысокую скорость обработки данных.

Компания отметила, что ее Smart Cabin будет предлагать интерактивный опыт, аналогичный планшету, поэтому нет необходимости в обучении. Это скорее интуитивно понятный пользовательский интерфейс, осваиваемый за секунды.

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