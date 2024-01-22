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Американский стартап представил орбитальный буксир Helios

Калифорнийская компания Impulse Space анонсировала разработку орбитального буксира Helios. Он предназначен для доставки более пяти тонн полезной нагрузки с низкой околоземной орбиты на геостационарную.

Рендер Helios / © Impulse Space

Helios создали для использования с ракетами-носителями системы Starship, Falcon 9, Falcon Heavy, Terran R, New Glenn и Vulcan. Буксир сможет поднимать телекоммуникационные спутники на геостационарную орбиту, выводить спутники GPS на среднюю околоземную орбиту и перемещать космические аппараты на другую орбиту.

Первый демонстрационный запуск Helios могут провести в начале 2026 года.