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Лауреат самой престижной в Японии литературной премии использовала ИИ при написании книги

Японская писательница Риэ Кудан, которая получила престижную премию Рюноскэ Акутагавы за роман «Токийская башня сочувствия» (Sympathy Tower Tokyo), призналась, что около «пяти процентов» ее футуристического произведения написано с помощью чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT.

ChatGPT / © Open AI

Действие романа разворачивается в футуристическом Токио, сюжет связан с высотной тюремной башней и нетерпимостью ее архитектора к преступникам.

Риэ Кудан открыто призналась, что ИИ сильно повлиял на ее писательский процесс.

«Во время работы над книгой я активно использовала генеративный искусственный интеллект, такой как ChatGPT. Около пяти процентов книги дословно цитируют предложения, сгенерированные ИИ», — сказала она на церемонии награждения.

Автор заявила о желании применять технологии ИИ в дальнейшем, чтобы еще больше «развить свое творчество».