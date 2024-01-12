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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +689
Посты: 1360

Компания Hertz продает электромобили Tesla, чтобы пополнить парк бензиновыми машинами 

Американская компания по прокату и аренде автомобилей Hertz (The Hertz Corporation, Hertz Rent a Car) решила продать примерно 20 тысяч старых электромобилей Tesla Model 3, чтобы инвестировать часть доходов от этого в машины с двигателями внутреннего сгорания.

Сообщество
# Tesla
# трансопрт
# электромбили
Электромобили Tesla в парке Hertz / © electrek
Электромобили Tesla в парке Hertz / © electrek

Hertz отнюдь не разочаровалась в электромобилях, подчеркнули в компании.

Дело в том, что в свое время Hertz начала приобретать Tesla по довольно высоким ценами, плюс компания потеряла деньги на амортизации электромобилей, сделав на их аренду значительную наценку в надежде на интерес со стороны экогиков. Однако дороговизна привела к тому, что такие электромобили перестали брать в прокат.     

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