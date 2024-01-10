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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +351
Посты: 615

Samsung показал концепт складного двустороннего экрана In & Out Flip

Компания Samsung на международной выставке технологий и электроники Consumer Electronics Show (CES) 2024 в Лас-Вегасе показала концепт экрана под названием In & Out Flip. Его можно раскладывать в обоих направлениях: внутрь и наружу.

Сообщество
# samsung
# технологии
Концепт складного двустороннего экрана In & Out Flip / © Samsung
Концепт складного двустороннего экрана In & Out Flip / © Samsung

Обе стороны экрана работают как сенсорный дисплей, поэтому наружная панель подобному смартфону-раскладушке будет не нужна, что позволит сделать складные аппараты компактнее и тоньше.

Samsung также хотела повысить долговечность, поэтому протестировала экран In & Out при экстремальных температурах — от минус 20 до 60 градусов Цельсия. Помимо этого, инженеры бросали баскетбольные мячи по складным панелям, а сами смартфоны подвергались натиранию песком и погружению в воду.

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