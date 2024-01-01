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NASA раскрыло планы на 2024 год
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало короткий видеоролик, в котором рассказало о планах на новый, 2024 год.
Самой важной и ожидаемой экспедицией наступившего года станет полет в рамках миссии «Артемида II», когда четыре астронавта должны облететь Луну. Старт экспедиции запланирован на ноябрь.
Кроме того, NASA собирается отправить на естественный спутник Земли луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), цель которого — исследовать южный полюс Луны на предмет наличия водяного льда.
Космическое агентство также планирует запустить миссию Europa Clipper: во время нее собираются исследовать Европу — один из крупнейших спутников Юпитера, — чтобы выяснить, может ли ее подледный океан быть благоприятной средой для внеземной жизни.
Исследователи из США придумали простой метод уменьшения статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что делает вкус и аромат кофе более насыщенным. Они также предложили конкретные рекомендации того, как этого добиться.
Астрономы обнаружили за пределами Земли неожиданно много различных органических веществ, то есть сложных соединений углерода. Значительная часть внеземной органики — это полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) вроде нафталина, фенантрена и им подобных. Авторы нового исследования проанализировали образцы Мурчисонского метеорита и астероида Рюгу и пришли к выводу, что многие ПАУ в их составе возникли вдали от звезд, в условиях низких температур.
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Исследователи из США придумали простой метод уменьшения статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что делает вкус и аромат кофе более насыщенным. Они также предложили конкретные рекомендации того, как этого добиться.
Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.
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