Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA раскрыло планы на 2024 год

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало короткий видеоролик, в котором рассказало о планах на новый, 2024 год.

Полет корабля «Орион» с астронавтами к Луне / © NASA

Самой важной и ожидаемой экспедицией наступившего года станет полет в рамках миссии «Артемида II», когда четыре астронавта должны облететь Луну. Старт экспедиции запланирован на ноябрь.

Кроме того, NASA собирается отправить на естественный спутник Земли луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), цель которого — исследовать южный полюс Луны на предмет наличия водяного льда.

© NASA

Космическое агентство также планирует запустить миссию Europa Clipper: во время нее собираются исследовать Европу — один из крупнейших спутников Юпитера, — чтобы выяснить, может ли ее подледный океан быть благоприятной средой для внеземной жизни.