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Апокалипсис не страшен: Mercedes W124 превратили в автомобиль Безумного Макса

Мастера из США переделали седан Mercedes-Benz W124 1990 года выпуска в постапокалиптический внедорожник.

Mercedes W124 превратили в автомобиль Безумного Макса / © Cars and Bids

Кузов автомобиля переставили на рамное шасси внедорожника Mercedes ML и сменили двигатель на 4,3-литровый V8 мощностью 272 лошадиные силы. Автомобиль получил пятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Самое забавное — это декор на кузове в стиле фильмов о Безумном Максе. На крыше установлен макет пулемета MG42, на капоте – карабин, а на бортах авто появились ящики для патронов, канистры и антенны, к задней двери прикреплен топор. Однако великолепный тюнинг никак не затронул салон: он остался таким, каким был изначально.

Mercedes W124 превратили в автомобиль Безумного Макса / © Cars and Bids

Mercedes W124 превратили в автомобиль Безумного Макса / © Cars and Bids