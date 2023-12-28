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Лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic установили на ракете ULA Vulcan
Лунный посадочный модуль Peregrine установили на американской ракете Vulcan Centaur, которая должна отправить его в космос с мыса Канаверал (Флорида, США) 8 января 2024 года.
Компания Astrobotic, создавшая лунный посадочный модуль Peregrine, попытается мягко посадить свой аппарат на Луну 23 февраля 2024 года.
Если все пойдет по плану, то прилунение войдет в историю, поскольку это будет не только первая миссия Peregrine Astrobotic, но и первая посадка частного космического аппарата на естественный спутник нашей планеты.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.
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С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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