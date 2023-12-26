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Space Perspective показала прототип испытательной капсулы Neptune для космического туризма
Стартап Space Perspective из Флориды (США), специализирующийся на предоставлении услуг космического туризма, показал прототип пассажирской капсулы Neptune.
Капсулу Neptune будут запускать с суши или специального судна, достижение апогея займет около шести часов. После этого шар с капсулой опустятся, и она совершит приводнение в океане, а затем будет поднята на борт судна компании.
Испытания герметичной тестовой капсулы должны начаться в следующем году, после чего компания приступит к полетам с экипажем. Коммерческие полеты полноценной капсулы планируют начать в 2025 году.
Space Perspective уже продала более 1600 билетов по цене 125 тысяч долларов за штуку.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
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Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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