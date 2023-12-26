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Space Perspective показала прототип испытательной капсулы Neptune для космического туризма

Прототип испытательной капсулы Neptune / © Space Perspective

Капсулу Neptune будут запускать с суши или специального судна, достижение апогея займет около шести часов. После этого шар с капсулой опустятся, и она совершит приводнение в океане, а затем будет поднята на борт судна компании.

Испытания герметичной тестовой капсулы должны начаться в следующем году, после чего компания приступит к полетам с экипажем. Коммерческие полеты полноценной капсулы планируют начать в 2025 году.

Space Perspective уже продала более 1600 билетов по цене 125 тысяч долларов за штуку.

Рендер капсулы Neptune / © Space Perspective