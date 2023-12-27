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Снимки победителей индийского конкурса астрофотографии 2023 года
Конкурс «Индийский астрофотограф 2023 года», посвященный развитию искусства астрофотографии, объявил победителей. Всего в состязании участвовали 142 человека, приславших в общей сложности 751 снимок.
Победителей конкурса «Индийский астрофотограф 2023 года» объявили во втором выпуске, на котором представили выдающиеся работы в пяти категориях: «Солнечная система», «Ночной пейзаж», «Глубокое небо», «Лучшая женщина-астрофотограф» и «Лучший мобильный астрофотограф».
К участию допускают исключительно лиц индийского происхождения, жителей Индии или индийцев, проживающих за рубежом.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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