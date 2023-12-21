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Tesla Cybertruck «скрестили» с Honda Beat
Американская компания Adnogal создала уникальный автомобиль Raazer по индивидуальному заказу клиента. Машина выглядит как гибрид Tesla Cybertruck и Honda Beat 1991 года выпуска, на базе который и создали новое авто.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
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