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Ученые смогли «поговорить» с китом
Сотрудники Института поиска внеземного разума (SETI) давно задумываются над тем, как люди буду общаться с внеземными цивилизациями. Пока те еще не найдены, ученые решили не тратить времени и попробовать «пообщаться» с китами, отработав на них методику, которая, возможно, в будущем пригодится для общения с представителями других миров.
В статье, опубликованной в журнале Peer J , рассказывается, что в августе 2021 года группа ученых из SETI, Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски записала звуки стаи китов. На следующий день исследователи транслировали через подводный динамик своего рода приветственный сигнал. Целью было понять, будут ли животные на него реагировать.
На зов откликнулась самка горбатого кита по кличке Твен: она приблизилась к лодке и в течение 20 минут вела с исследователями непринужденный «разговор». Ученые воспроизводили записанный звук с разными интервалами, а Твен отвечала им в одном и том же ритме.
По мнению авторов статьи, такие эксперименты помогут нам понять, как общаться с внеземными цивилизациями в случае их обнаружения. Исследователи планируют продолжить начатую работу, изменив транслируемые звуки в ответ на призывы животных. Они хотят разработать фильтры, которые можно будет применять к любым внеземным сигналам, используя теорию информации для выявления правил и структур, позволяющих переводить сообщения.
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