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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +76
Посты: 174

Телескоп «Хаббл» снова в строю

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что орбитальная обсерватория «Хаббл» восстанавливает полноценную работу после нескольких недель, проведенных в безопасном режиме из-за проблем с одним из гироскопов.

Сообщество
# NASA
# космос
# Хаббл
Телескоп «Хаббл», взгляд художника / © NASA
Телескоп «Хаббл», взгляд художника / © NASA

По данным NASA, у космического телескопа 19 ноября возникли проблемы с одним из гироскопов. Хотя инженерам удалось оперативно возобновить его работу, спустя некоторое время прибор вышел из строя. С 23 ноября «Хаббл» перешел в безопасный режим, из которого вышел только 8 декабря.

Инженерам удалось наладить работу трех гироскопов, поэтому орбитальная обсерватория вернулась в нормальный режим. У телескопа работают два инструмента — широкоугольная камера WFC и усовершенствованная камера для наблюдений ASC. Теперь NASA продолжает постепенно включать другие научные инструменты обсерватории. 

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Николай Цыгикало, большое спасибо! Сейчас почитаю.

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Николай Цыгикало
4 часа назад
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Affidavit Donda
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Affidavit Donda
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. А такая техника не по силам.

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Николай Цыгикало
5 часов назад
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