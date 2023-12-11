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Телескоп «Хаббл» снова в строю

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что орбитальная обсерватория «Хаббл» восстанавливает полноценную работу после нескольких недель, проведенных в безопасном режиме из-за проблем с одним из гироскопов.

Телескоп «Хаббл», взгляд художника / © NASA

По данным NASA, у космического телескопа 19 ноября возникли проблемы с одним из гироскопов. Хотя инженерам удалось оперативно возобновить его работу, спустя некоторое время прибор вышел из строя. С 23 ноября «Хаббл» перешел в безопасный режим, из которого вышел только 8 декабря.

Инженерам удалось наладить работу трех гироскопов, поэтому орбитальная обсерватория вернулась в нормальный режим. У телескопа работают два инструмента — широкоугольная камера WFC и усовершенствованная камера для наблюдений ASC. Теперь NASA продолжает постепенно включать другие научные инструменты обсерватории.