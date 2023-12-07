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Олег Гончар
Олег Гончар
21 минута назад
Рейтинг: +472
Посты: 1281

Lamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часов

Итальянская компания Lamborghini во время выставки Art Basel Miami Beach 2023 показала уникальный гиперкар Revuelto Opera Unica, который создали по заказу неназванного клиента. На покраску кузова автомобиля понадобилось 435 часов, или чуть больше 18 дней. Еще 220 часов ушло на изготовление интерьера салона.

Сообщество
# Lamborghini
# транспорт
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini

Сотрудники студии дизайна Lamborghini отметили, что этот суперкар стал одним из самых сложных их проектов. 

Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica / © Lamborghini
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# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
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