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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +189
Посты: 231

В Индонезии родился редкий суматранский носорог 

В национальном парке Уэй-Камбас на Суматре 25 ноября самка носорога по имени Далила родила детеныша-самца весом 25 килограммов, отцом которого стал носорог по кличке Харапан.

Сообщество
# животные
# природа
Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry
Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Суматранские носороги (Dicerorhinus sumatrensis) находятся на грани полного исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерской охоты. Дело в том, что рог этого носорога используют в традиционной китайской медицине.

По оценкам Всемирного фонда природы (WWF) и Международного союза охраны природы (МСОП), популяция суматранских носорогов на индонезийских островах Суматра и Борнео составляет менее 80 особей.

Это уже пятый суматранский носорог, рожденный в Уэй-Камбас с 2012 года. Сама Далила тоже входит в их число, хотя особи этого вида неохотно размножаются в неволе. 

Самка носорога по имени Далила / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry
Самка носорога по имени Далила / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry
Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry
Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry
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Забавно читать комментарии. Нищеброды обсирают

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AP AP
10 часов назад
Andrey Kholin, я очень спокоен. Жаль что вы даже не понимаете, что комментируете

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Гена Пастухов
10 часов назад
Надо всё-таки определиться, что хуже, якобы, перенаселение или, якобы, излишняя смертность. А то тяжело заниматься двоемыслием.

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Бббб Кббб
10 часов назад
Теория подтверждается испытаниями Euro ENCAP, когда сталкивают 2 автомобиля на скорости каждого 64км/ч на встречу друг другу и один автомобиль о

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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