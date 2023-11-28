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В Индонезии родился редкий суматранский носорог

В национальном парке Уэй-Камбас на Суматре 25 ноября самка носорога по имени Далила родила детеныша-самца весом 25 килограммов, отцом которого стал носорог по кличке Харапан.

Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Суматранские носороги (Dicerorhinus sumatrensis) находятся на грани полного исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерской охоты. Дело в том, что рог этого носорога используют в традиционной китайской медицине.

По оценкам Всемирного фонда природы (WWF) и Международного союза охраны природы (МСОП), популяция суматранских носорогов на индонезийских островах Суматра и Борнео составляет менее 80 особей.

Это уже пятый суматранский носорог, рожденный в Уэй-Камбас с 2012 года. Сама Далила тоже входит в их число, хотя особи этого вида неохотно размножаются в неволе.

Самка носорога по имени Далила / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry