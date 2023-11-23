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Исследователь реконструировал лицо древнеегипетского подростка с мегалоцефалией

Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, недавно «вернул» лицо древнеегипетскому мальчику. Он жил 2300 лет назад и был сыном жреца бога плодородия Мина.

Реконструкция лица подростка, который жил в Древнем Египте, 2300 лет назад / © Cicero Moraes

Мумию подростка, которая теперь хранится в Чикагском музее естественной истории, обнаружили в Египте почти 100 лет назад. Ребенка звали Минирдисом, на момент смерти ему было 14 лет.

Изучив останки, исследователи пришли к выводу, что мальчик страдал от редкого заболевания — мегалоцефалией, при которой мозг человека намного больше обычного размера. У таких детей возникает высокий риск возникновения расстройств аутистического спектра, эписиндрома и иных неврологических нарушений.

Реконструкция лица подростка, который жил в Древнем Египте, 2300 лет назад / © Cicero Moraes

Чтобы восстановить лицо Минирдиса, Мораис использовал цифровую томографию и создал модель черепа, а затем на основе данных о современных подростках специалист добавил соответствующие мягкие ткани.

Процесс реконструкции / © Cicero Moraes