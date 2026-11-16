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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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От заводских конвейеров до домашних дел: что сможет робот Tesla Optimus в 2027 году

В ноябре на конференции по робототехнике в Остине (штат Техас) человекоподобный робот Tesla Optimus раздавал участникам пакеты со снеками. Он мог захватить небольшой пакет и протянуть его человеку, чтобы тот забрал угощение. Однако, как следует из сообщений о демонстрации, роботом дистанционно управлял оператор.

Сообщество
# Optimus
# Tesla
# Роботы
# технологии
Робот Optimus / ©  Tesla
Робот Optimus / ©  Tesla

К тому времени Tesla уже приступила к мелкосерийному производству человекоподобных роботов на предприятии во Фримонте (штат Калифорния). Компания рассчитывает, что первые заказчики задействуют Optimus для выполнения повторяющихся или опасных промышленных операций.

В октябре генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что поставки роботов сторонним компаниям могут начаться примерно в конце 2027 года. Способность Optimus выполнять широкий круг домашних обязанностей остается более отдаленной целью.

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск сообщил, что некоторые экземпляры Optimus уже выполняют простые операции на заводах Tesla. По его ожиданиям, к концу 2026 года роботы смогут перейти к более сложным задачам, по-прежнему в промышленной среде. При этом Маск не стал подробно рассказывать, какие именно операции выполняют машины и насколько интенсивного контроля со стороны людей они требуют.

Демонстрация в Остине показала, что Optimus способен захватывать и передавать человеку небольшой предмет под дистанционным управлением. Для самостоятельного выполнения той же операции роботу пришлось бы самому определять, за какую часть пакета лучше ухватиться, и корректировать движение руки в зависимости от положения человека, которому он его передает. Кроме того, Optimus должен самостоятельно определить подходящий момент, чтобы разжать пальцы и отпустить предмет. Даже такая на первый взгляд простая задача требует принятия целого ряда решений.

Маск рассчитывает, что промышленные заказчики будут использовать Optimus для работы, которую люди предпочитают избегать. Речь может идти о монотонных операциях, создающих физическую нагрузку на работников, а также о задачах, требующих непрерывного выполнения в круглосуточном режиме. Пока Tesla не уточнила, какие именно обязанности первые заказчики поручат роботам.

Характерный пример — перемещение деталей между рабочими станциями. Заводская среда хорошо подходит для первых испытаний: деталь каждый раз может поступать примерно в одно и то же место, а робот — многократно повторять заданную последовательность движений. Однако настоящая проверка начинается, когда деталь оказывается немного смещена или выскальзывает из захвата. На производственной линии роботу необходимо самостоятельно исправить ситуацию и продолжить работу, не задерживая следующий этап технологического процесса.

Tesla планирует обучать Optimus, предлагая ему перенимать навыки у людей, выполняющих определенные операции, а затем отрабатывать их в симуляциях и реальных условиях. Такие тренировочные циклы позволят собирать данные о движениях робота и его взаимодействии с предметами. В дальнейшем эти данные можно будет использовать для совершенствования программного обеспечения.

Во время одной из предыдущих демонстраций Optimus складывал рубашку. Однако выполнение полноценной стирки — гораздо более сложная задача. Роботу придется выбирать одежду из общей кучи, распутывать переплетенные вещи и определять, как правильно сложить самые разные предметы гардероба — от футболок до джинсов. Даже такая мелочь, как рукав, свисающий с края стола, может изменить положение, в котором роботу необходимо захватить ткань.

Кисти рук — одна из нескольких областей, которые, по признанию Tesla, еще нуждаются в совершенствовании. Роботу необходима достаточная ловкость, чтобы манипулировать предметами разных форм и размеров. При этом программное обеспечение должно уметь адаптироваться к изменению положения объектов и исправлять ошибки, возникающие в процессе выполнения задачи. Кроме того, робот должен сохранять работоспособность при многократном использовании и безопасно взаимодействовать с людьми.

В октябре Маск заявил, что Tesla рассчитывает в течение одного-двух месяцев продемонстрировать выполнение Optimus задач без заранее заданного сценария действий. Показательным испытанием могло бы стать следующее: положить пакет со снеками в непривычное место и проверить, сможет ли робот самостоятельно обнаружить его, поднять и передать человеку. Именно способность справляться с подобными ситуациями без дистанционного управления и заранее запрограммированной последовательности действий станет важным показателем реального прогресса Optimus.

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Сообщество
# Optimus
# Tesla
# Роботы
# технологии
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