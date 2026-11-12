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Первый китайский коммерческий беспилотник на солнечной энергии впервые поднялся в воздух

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Light Cavalry, полностью работающий на солнечной энергии, успешно выполнил первый полет на северо-западе Китая. Это событие знаменует переход технологии создания солнечных беспилотников из лабораторной стадии к коммерческому применению и открывает путь для использования в Китае низковысотных летательных аппаратов такого типа.

БПЛА Light Cavalry / © CASC

Во время первого полета беспилотник успешно выполнил всю программу испытаний: взлет, набор высоты, полет по кругу и посадку. Аппарат прошел ключевые проверки систем управления полетом, бортовой авионики и накопления энергии, а также подтвердил устойчивость и управляемость. Он благополучно приземлился в исправном состоянии, все системы работали штатно.

БПЛА полностью использует солнечную энергию. Среди его основных преимуществ разработчик отметил продолжительное время полета, возможность быстрого развертывания и простоту технического обслуживания.

БПЛА Light Cavalry / © CASC

Длина аппарата составляет 3,2 метра, размах крыла — восемь метров. Максимальная расчетная продолжительность полета достигает 30 часов, взлетная масса — 45 килограммов, практический потолок — 7000 метров. Беспилотник способен нести полезную нагрузку массой более пяти килограммов.

Аппарат можно оперативно оснащать различными видами коммерческого целевого оборудования, в том числе оптико-электронными системами, средствами связи и обнаружения.

Благодаря установленной на транспортном средстве системе взлета, не требующей взлетно-посадочной полосы, беспилотник можно подготовить к работе всего за 20 минут. Это позволяет быстро развертывать его в отдаленных и труднодоступных районах — в горах, на побережье и в малонаселенной местности, не прибегая к использованию стационарных аэродромов.

Создание недорогих солнечных беспилотников с большой продолжительностью полета становится одним из новых мировых направлений развития авиации. Однако до сих пор основное внимание разработчиков было сосредоточено на крупных и сверхкрупных аппаратах, которые используются преимущественно в качестве исследовательских платформ или высотных псевдоспутников.

Малые и средние беспилотники на солнечной энергии потенциально могут найти гораздо более широкое применение, однако их разработка сопряжена с серьезными технологическими трудностями.

У небольших аппаратов меньше пространства для размещения солнечных панелей, тогда как масса конструктивных элементов, бортовой авионики и систем накопления энергии остается относительно высокой. В результате возникает дисбаланс между вырабатываемой энергией и общим энергопотреблением беспилотника. Для преодоления этих ограничений необходимы дальнейшие достижения в области материалов, электродвигателей и технологий хранения энергии.

Разработчик Light Cavalry — 11-й научно-исследовательский институт Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) — рассчитывает, что новый БПЛА заполнит рыночную нишу аппаратов, способных долго находиться в воздухе на малых высотах. Кроме того, он призван решить проблемы традиционных беспилотников: ограниченную продолжительность полета, высокие выбросы углекислого газа при эксплуатации и недостаточные возможности для длительного мониторинга обширных территорий.

Новый аппарат может использоваться для решения широкого круга задач, включая инспекцию инфраструктурных объектов, мониторинг водных ресурсов и гидротехнических сооружений, геодезическую съемку, экологические наблюдения и оценку последствий стихийных бедствий. Еще одна перспективная область применения — масштабное наблюдение за прибрежными районами и портами.

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