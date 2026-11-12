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NASA запустит новый телескоп UVEX для наблюдения за самыми мощными космическими взрывами
Новый космический телескоп NASA будет изучать Вселенную в ультрафиолетовом диапазоне, чтобы обнаружить бурные и разрушительные процессы, скрывающиеся за кажущимся спокойствием космического пространства.
Миссия Ultraviolet Explorer (UVEX), разрабатываемая NASA совместно с Калифорнийским технологическим институтом, впервые позволит создать подробные карты всего неба в ультрафиолетовом диапазоне. После запуска в 2031 году UVEX дополнит другие проекты по картографированию Вселенной. Среди них — аппарат NASA SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer), исследующий космос в инфракрасном диапазоне, и обсерватория имени Веры Рубин, ведущая аналогичные наблюдения в видимом свете над южным полушарием. Вместе эти проекты позволят получить подробные карты обширных участков неба в разных диапазонах электромагнитного спектра.
Ультрафиолетовые наблюдения UVEX помогут обнаруживать катастрофические события, в том числе столкновения сверхплотных звездных остатков — нейтронных звезд, а также взрывы сверхновых. Последние знаменуют гибель массивных звезд и рождение нейтронных звезд и черных дыр.
Кроме того, телескоп NASA сможет обнаружить множество небольших галактик с малой массой, расположенных гораздо ближе к Млечному Пути, чем аналогичные объекты, которые сегодня наблюдает космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) на расстоянии в миллионы и даже миллиарды световых лет.
UVEX также откроет новые возможности для изучения голубых звезд, лишившихся внешних водородных оболочек под воздействием звезд-компаньонов. Такие объекты представляют особый интерес для исследователей, поскольку позволяют заглянуть внутрь звезд, обычно скрытых под внешними слоями вещества.
Все перечисленные направления исследований относятся к ожидаемым результатам миссии. Однако, возможно, еще интереснее окажутся неожиданные открытия, которые телескопу предстоит сделать.
Комментарии
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
В России создали отечественный аналог генератора, который превращает энергию океанских волн в электричество
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Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
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Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
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