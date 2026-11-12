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Китайская Kuaizhou испытает многоразовую ракету с возвращаемой первой ступенью в 2027 году

Представители компании Kuaizhou Aerospace из Уханя (Китай) сообщили, что намерены в 2027 году провести первый орбитальный запуск своей жидкостной ракеты Kuaizhou-6 и впервые осуществить возвращение ее первой ступени.

Макеты ракет Kuaizhou Aerospace / © VCG

Ракета рассчитана на выведение полезной нагрузки массой около 20 тонн. Кроме того, в ближайшие три года компания планирует выполнить не менее 50 запусков ракет Kuaizhou-1A и Kuaizhou-11.

Компания также намерена разработать более дешевые ракеты среднего класса грузоподъемности. Используя уже освоенные технологии и имеющиеся производственные мощности, Kuaizhou Aerospace применит стандартизированный, модульный и гибкий подход при создании ракеты Kuaizhou-12 с комбинированной твердотопливной и жидкостной двигательной установкой. Ее грузоподъемность составит около 10 тонн. Первый запуск и выход на рынок намечены на 2027 год, а целевая стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки не должна превышать 2800 долларов (примерно 230 тысяч рублей).

Kuaizhou также представила трехэтапный план развития программы жидкостных ракетных двигателей. В 2027 году компания рассчитывает провести в общей сложности 15 000 секунд огневых испытаний жидкостного кислородно-метанового двигателя тягой класса 80 тонн и подготовить его к эксплуатации. Одновременно планируется завершить огневые испытания двигателя тягой класса 140 тонн в рамках проверки конструкторских решений. До 2030 года компания намерена провести аналогичные испытания кислородно-метанового двигателя тягой от 200 до 300 тонн.

В то же время в ближайшие три года Kuaizhou планирует выполнить более 50 запусков ракет-носителей Kuaizhou-1A и Kuaizhou-11, стремясь наладить регулярные запуски с высокой частотой. По заявлению компании, эта работа позволит укрепить возможности оперативного реагирования в космосе и обеспечить поддержку национальных потребностей в чрезвычайных ситуациях.

Для дальнейшего расширения своей деятельности Kuaizhou намерена укрепить исследовательскую и испытательную инфраструктуру, а также производственные мощности и сборочные комплексы в штаб-квартире компании в Ухане. Кроме того, планируется дальнейшее развитие пекинского центра исследований и разработок жидкостных двигательных установок.

Компания также собирается расширить возможности для испытаний жидкостных ракетных двигателей тягой класса 300 тонн и создать испытательную и пусковую инфраструктуру в Цзюцюане и Вэньчане. Цель — обеспечить полный контроль над всеми этапами работ: от исследований и разработок до производства и испытаний.

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