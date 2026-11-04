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У каких автомобилей самый высокий и самый низкий уровень смертности водителей
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий в мире каждый год погибает более миллиона человек. Но есть ли зависимость между смертностью на дорогах и марками автомобилей? Инфографика частично ответит на этот вопрос: покажет связь между марками автомобилей и смертностью водителей в США.
Авторы инфографики использовали данные исследования Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Они выделили по 10 моделей автомобилей, имеющих самые высокие и самые низкие показатели смертности в ДТП в США за 2021-2024 годы.
В общей сложности специалисты проанализировали 182 модели и модификации авто. При этом рейтинг учитывает только смертность водителей, не отражая число погибших пассажиров и других участников ДТП.
Самый высокий показатель смертности зафиксировали у водителей Kia Rio — 170 смертей на миллион автомобиле-лет. Следом в рейтинге оказалась Nissan Versa с показателем 164 смерти на миллион зарегистрированных автомобилей в год. Замыкает топ-3 Chrysler 300 2WD (132 смерти). При этом в десятку автомобилей с самыми высокими показателями смертности вошел один внедорожник — Hyundai Venue 2WD.
За время исследования у шести моделей не зарегистрировали ни одной смерти водителя: Audi Q7 4WD, BMW X7 4WD, Toyota Tundra CrewMax 4WD, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLE-Class 2WD и Mercedes-Benz GLB-Class 4WD. Любопытно, что среди этих авто преимущественно оказались люксовые внедорожники. Это может быть связано как с системами безопасности машин, так и манерой вождения их водителей.
Комментарии
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
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