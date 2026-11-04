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У каких автомобилей самый высокий и самый низкий уровень смертности водителей

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий в мире каждый год погибает более миллиона человек. Но есть ли зависимость между смертностью на дорогах и марками автомобилей? Инфографика частично ответит на этот вопрос: покажет связь между марками автомобилей и смертностью водителей в США.

© Julie Peasley, Voronoi

Авторы инфографики использовали данные исследования Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Они выделили по 10 моделей автомобилей, имеющих самые высокие и самые низкие показатели смертности в ДТП в США за 2021-2024 годы.

В общей сложности специалисты проанализировали 182 модели и модификации авто. При этом рейтинг учитывает только смертность водителей, не отражая число погибших пассажиров и других участников ДТП.

Самый высокий показатель смертности зафиксировали у водителей Kia Rio — 170 смертей на миллион автомобиле-лет. Следом в рейтинге оказалась Nissan Versa с показателем 164 смерти на миллион зарегистрированных автомобилей в год. Замыкает топ-3 Chrysler 300 2WD (132 смерти). При этом в десятку автомобилей с самыми высокими показателями смертности вошел один внедорожник — Hyundai Venue 2WD.

За время исследования у шести моделей не зарегистрировали ни одной смерти водителя: Audi Q7 4WD, BMW X7 4WD, Toyota Tundra CrewMax 4WD, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLE-Class 2WD и Mercedes-Benz GLB-Class 4WD. Любопытно, что среди этих авто преимущественно оказались люксовые внедорожники. Это может быть связано как с системами безопасности машин, так и манерой вождения их водителей.

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