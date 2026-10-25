Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?
Привычная картина: городской парк, а в пруду плавают утки. Обязательно найдутся добрые люди, которые покормят птиц хлебом. Но кто-то тут же скажет, что такая забота для них вредна. Разбираемся, кто в этом случае прав.
Утверждение, что уток нельзя кормить хлебом, скорее правдивое. Хлеб — пища калорийная, при этом необходимых витаминов, минералов и белков там недостаточно. В итоге птицы быстро наедаются и перестают искать подходящую еду. Пользы от хлеба они получают мало, недополучают необходимые питательные вещества, но при этом набирают вес.
Несбалансированное питание особенно опасно для молодых птиц. Их крылья деформируются, приобретая специфическую форму, которую называют «ангельские крылья». В тяжелых случаях птицы теряют способность летать.
К тому же хлеб несет в себе и другую опасность. Утки не успевают съесть весь хлеб, который им кидают сердобольные люди. Остатки начинают гнить, загрязняя водоем, а заодно и приманивают крыс.
Кажется, вывод напрашивается сам собой. Уток кормить нельзя. Однако тут есть исключение. Птицы все чаще остаются зимой в холодных городах. Зимы иногда бывают суровыми, и птицам может не хватать естественной пищи. В такой ситуации подкормка иногда становится для них спасением. Правда, в этом случае лучше подобрать другую пищу, например специальный корм для птиц, кукурузу или капусту. При этом давать много еды им не следует, чтобы они смогли все съесть и остатки не загрязняли водоем.
Комментарии
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Ученым впервые удалось в деталях проследить за тем, что происходит над кожей и под ней во время укуса малярийного комара. С помощью высокоскоростной съемки и чувствительных микродатчиков исследователи зафиксировали сложную координацию движений насекомого, а также сравнили его поведение с другими видами и генетически измененными комарами.
Авторы нового исследования нашли одну из причин, по которым текст рукописи Войнича так трудно поддается прочтению: в XV веке книгу переплели неправильно, из-за чего страницы оказались не на своих местах. Ученые рассчитывают, что это открытие может стать важным шагом к расшифровке документа.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
В России предложили способ вернуть в хозяйственный оборот земли Ставрополя, давно загрязненные нефтью
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали новый комплексный подход для рекультивации загрязненных нефтью земель Ставропольского края.
В России создали бактерицидный воздушный фильтр, обеспечивающий защиту от микробиологического воздействия на 99,9%
Загрязнение воздуха ежегодно становится причиной миллионов смертей, и опасность исходит не только от смога или выхлопных газов. Угрозу несут и микроорганизмы, для защиты от которых используют маски, воздушные фильтры, антибактериальные пропитки и угольные сорбенты. Однако ни один из этих подходов не дает полноценной защиты. Бактерии сохраняют жизнедеятельность, могут развиваться на поверхности материала и становиться вторичным источником бактериального загрязнения. Ученые Пермского Политеха разработали новый бактерицидный композиционный фильтр на основе активной углеродной ткани, модифицированной частицами металлической меди. В отличие от традиционных решений, которые не обеспечивают надежной защиты от микроорганизмов, его эффективность впервые достигает 99,9% и он одновременно защищает от токсичных газов, мелкодисперсных частиц и бактерий.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Августа, 2020
Баллистика над Кваджалейном
7 Июня, 2016
Человек человеку — друг?
5 Марта, 2015
10 самых маленьких стран в мире
19 Декабря, 2015
Пять новогодних лайфхаков, вдохновленных наукой
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно