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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Привычная картина: городской парк, а в пруду плавают утки. Обязательно найдутся добрые люди, которые покормят птиц хлебом. Но кто-то тут же скажет, что такая забота для них вредна. Разбираемся, кто в этом случае прав.

Сообщество
# животные и люди
# поведение животных
# птицы
# утки
© Pokvalitov, Wikipedia
© Pokvalitov, Wikipedia

Утверждение, что уток нельзя кормить хлебом, скорее правдивое. Хлеб — пища калорийная, при этом необходимых витаминов, минералов и белков там недостаточно. В итоге птицы быстро наедаются и перестают искать подходящую еду. Пользы от хлеба они получают мало, недополучают необходимые питательные вещества, но при этом набирают вес. 

Несбалансированное питание особенно опасно для молодых птиц. Их крылья деформируются, приобретая специфическую форму, которую называют «ангельские крылья». В тяжелых случаях птицы теряют способность летать. 

К тому же хлеб несет в себе и другую опасность. Утки не успевают съесть весь хлеб, который им кидают сердобольные люди. Остатки начинают гнить, загрязняя водоем, а заодно и приманивают крыс. 

Кажется, вывод напрашивается сам собой. Уток кормить нельзя. Однако тут есть исключение. Птицы все чаще остаются зимой в холодных городах. Зимы иногда бывают суровыми, и птицам может не хватать естественной пищи. В такой ситуации подкормка иногда становится для них спасением. Правда, в этом случае лучше подобрать другую пищу, например специальный корм для птиц, кукурузу или капусту. При этом давать много еды им не следует, чтобы они смогли все съесть и остатки не загрязняли водоем. 

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Сообщество
# животные и люди
# поведение животных
# птицы
# утки
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