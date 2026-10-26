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Александр Речкин
Александр Речкин
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NASA впервые показало кабину лунного корабля Starship, который строит SpaceX

NASA впервые представило публике изображения жилого отсека, который SpaceX создает для лунного посадочного корабля Starship. Кадры показали во время брифинга, посвященного ускорению программы «Артемида», в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# Starship HLS
# космос
# Луна
# фотографии
Первый кадр кабины лунного Starship / © NASA / SpaceX
Первый кадр кабины лунного Starship / © NASA / SpaceX

На снимках запечатлена кабина Cabin 1, которую сейчас собирают на предприятии Starfactory компании SpaceX на космодроме «Звездная база» в Техасе. Одновременно NASA представило обновленный график ключевых этапов разработки корабля. Он охватывает работы вплоть до пилотируемой высадки на Луну, которую агентство планирует осуществить в 2028 году.

Проемы, вырезанные в секции стального корпуса Starship / © NASA / SpaceX
Проемы, вырезанные в секции стального корпуса Starship / © NASA / SpaceX

На одном из снимков Cabin 1 виден узкий, ярко освещенный отсек с белыми мягкими стеновыми панелями, потолочной панелью под дерево и конструкцией, напоминающей мягкую кровать с крепежными ремнями. На другом показан ряд проемов для иллюминаторов, вырезанных в секции стального корпуса Starship. Третий кадр запечатлел рабочих, занимающихся оснащением конструкции.

Проемы, вырезанные в секции стального корпуса Starship / © NASA / SpaceX
Проемы, вырезанные в секции стального корпуса Starship / © NASA / SpaceX

Согласно представленному графику, строительство Cabin 1 должно завершиться в четвертом квартале 2026 года. В первом квартале 2027-го планируется провести испытания бортовых систем, а во втором — продемонстрировать работу шлюза.

Кабина Cabin 1 предназначена прежде всего для подготовки к миссии «Артемида  IV» и последующим экспедициям. Она даст инженерам возможность испытывать оборудование, а экипажам — тренироваться в условиях, приближенных к реальным.

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Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# Starship HLS
# космос
# Луна
# фотографии
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